Boombl4 обратился к фанатам перед стартом PGL Major Antwerp

Капитан Natus Vincere Кирилл «Boombl4» Михайлов опубликовал обращение к фанатам перед стартом мейджора в своем телеграм-канале. В посте киберспортсмен заявил, что собирается бороться до конца и превзойти самого себя. А также заверил аудиторию, что его рвение разделяют и остальные тиммейты.

«Совсем скоро стартует PGL Major Antwerp 2022. Этот турнир отличная возможность написать еще одну страницу истории моей любимой команды. Мне как никогда хочется сделать максимум для победы и превзойти самого себя на этом турнире, мысленно я очень заряжен и уверен, что с каждым днем этот заряд будет только увеличиваться, я буду бороться как и каждый из нас до последнего, включать голову, анализировать, готовиться, улучшаться во всех аспектах. Хочется стать истинным чемпионом. Я точно знаю, что умею достигать поставленные цели, особенно когда меня окружают люди, которые помогали достичь то, что мы уже достигли вместе. Нам по силам сделать это, снова выиграть мажор и доказать самим себе, что мы лучшие в мире! Каждый из нас горит этим желанием, горит этой мечтой. Сейчас остается только продолжать работать и верить друг в друга до последнего сыгранного раунда на предстоящем турнире», — говорится в сообщении в телеграм-канале Boombl4.

NAVI начнут выступление на PGL Major Antwerp 2022 со стадии «Легенд». Первый соперник клуба пока неизвестен. В игру вступят участники этапа «Претендентов», которые разыграют восемь слотов в следующем раунде.