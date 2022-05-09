EA объявила о создании бесплатной мобильной игры по «Властелину колец»

Компания Electronic Arts продлила партнерство с Middle-earth Enterprises, владельцами лицензии на «Властелина колец» и анонсировала условно-бесплатную мобильную RPG под названием «Властелин колец: Герои Средиземья».

Над игрой работают создатели Star Wars: Galaxy of Heroes, а бету проведут уже этим летом.

«Герои Средиземья» будут включать «захватывающее повествование, пошаговые бои, глубокую систему сбора и широкий список персонажей» как из «Властелина колец», так и из «Хоббита». Геймплей будет включать в себя битвы в различных известных историях из произведений Толкина, а также социальные и соревновательные игры.