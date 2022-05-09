Твит о GTA 6 стал самым популярным постом соцсети за всю историю

Студия Rockstar Games побила рекорд соцсети твиттер своим постом про Grand Theft Auto 6. Сама игра еще даже не анонсирована.

Игровой твит, который опубликовали еще 4 февраля, набрал уже 600 тысяч лайков, что стало абсолютным рекордом на платформе в этом сегменте.

Предыдущим лидером около года был твит Sony о переносе презентации PlayStation 5 из-за массовых протестов в США — 510 тыс. лайков. Замыкает тройку анонс даты выхода эксклюзива для Nintendo Switch под названием Splatoon 3 — 364 тыс. лайков.

Игровое сообщество давно размышляет о существовании GTA 6, но только в феврале этого года игра была официально подтверждена. В сети постоянно ходят сливы, слухи и теории на счет нового контента по игре. Из последних — инсайдер назвал дату выхода трейлера — следующая пятница, 13 мая 2022 года, что подтверждается предполагаемым изображением утечки.

Информацию на данный момент проверить невозможно, поэтому стоит относится к этому с долей скептицизма. В любом случае ждать осталось недолго — 13 мая игроки проверят очередную теорию. Тем более что на днях появились сообщения о том что Rockstar планируют поделиться тизер-трейлером GTA 6 совсем скоро.