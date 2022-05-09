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Твит о GTA 6 стал самым популярным постом соцсети за всю историю

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
GTA 6.
Твит о GTA 6.
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Студия Rockstar Games побила рекорд соцсети твиттер своим постом про Grand Theft Auto 6. Сама игра еще даже не анонсирована.

Игровой твит, который опубликовали еще 4 февраля, набрал уже 600 тысяч лайков, что стало абсолютным рекордом на платформе в этом сегменте.

Предыдущим лидером около года был твит Sony о переносе презентации PlayStation 5 из-за массовых протестов в США — 510 тыс. лайков. Замыкает тройку анонс даты выхода эксклюзива для Nintendo Switch под названием Splatoon 3 — 364 тыс. лайков.

Игровое сообщество давно размышляет о существовании GTA 6, но только в феврале этого года игра была официально подтверждена. В сети постоянно ходят сливы, слухи и теории на счет нового контента по игре. Из последних — инсайдер назвал дату выхода трейлера — следующая пятница, 13 мая 2022 года, что подтверждается предполагаемым изображением утечки.

Информацию на данный момент проверить невозможно, поэтому стоит относится к этому с долей скептицизма. В любом случае ждать осталось недолго — 13 мая игроки проверят очередную теорию. Тем более что на днях появились сообщения о том что Rockstar планируют поделиться тизер-трейлером GTA 6 совсем скоро.

Источник: https://www.dexerto.com/gta/gta-6-breaks-industry-record-for-rockstar-and-we-havent-seen-it-yet-1817886/Твит о GTA 6 стал самым популярным постом соцсети за всю историю
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