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Источник: арбитр Сергей Иванов дал показания по поводу ужина перед матчем «Тамбов» — «Урал»

Сергей Иванов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Иванов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Сергей Иванов дал показании по ситуации с ужином в Саранске перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1), сообщает Telegram-канал «Мутко против». На столе у арбитров стояла бутылка водки. Они употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19.50 по местному времени — менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

По словам Иванова, он сам не пил, однако не видел пили ли другие участники застолья и заказывал ли кто-то спиртные напитки.

При этом Иванов признался, что вместе с ними участвовали в застолье сотрудники ФК «Тамбов», в том числе начальник команды Вячеслав Власов. При этом именно представители местной команды накрывали поляну в ресторане.

Источник указывает, что Сергей Иванов, скорее всего, будет дисквалифицирован на два матча.

В Сети появилось видео застолья бригады Иванова перед матчем «Тамбов» — «Урал»

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1538

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