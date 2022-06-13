Главный конкурент Дворковича на выборах главы ФИДЕ — украинец, живущий в США. Есть ли у него шанс?

Пока Андрей Баришполец известен в мире шахмат только своими жесткими высказываниями.

На прошлой неделе стали известны соперники Аркадия Дворковича на выборах президента ФИДЕ, которые состоятся 7 августа в индийском Ченнаи. Россиянин занимает этот пост с 2018 года. На прошлых выборах в Батуми ему противостояли многолетний вице-президент Международной шахматной федерации грек Георгиос Макропулос и титулованный британский гроссмейстер Найджел Шорт. На этот раз имена конкурентов гораздо скромнее: украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

В паре с Анандом

Со стороны все выглядит так, что Дворкович, который привел в ФИДЕ ряд крупных спонсоров, должен выиграть с явным преимуществом. Особенно если учесть состав команды действующего президента. В нее вошли 15-й чемпион мира Виши Ананд, норвежец Йоран Эулин-Янссон, азербайджанец Махир Мамедов и китаянка Чжу Чэнь. Ананд в случае избрания Дворковича займет пост заместителя президента организации, Чжу Чэнь сохранит позицию казначея, Мамедов — должность вице-президента. Кандидатура Эулин-Янссона будет предложена на должность нового вице-президента. Интернациональный состав, который должен удовлетворить львиную долю делегатов генеральной ассамблеи ФИДЕ.

«В декабре прошлого года набсовет Федерации шахмат России единогласно поддержал кандидатуру действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, — отметил представитель нашей страны на ассамблее старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия. — В этом году он идет на выборы в паре с выдающимся шахматистом, 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом из Индии. Это существенно усиливает его команду».

Однако гроссмейстер, известный комментатор Сергей Шипов советует не забывать про геополитический аспект предстоящих выборов.

«Мне кажется, что Баришполец, в команде которого датчанин Питер Хайне Нильсен (на протяжении многих лет входит в тренерскую команду действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, один из самых ярых критиков ФИДЕ последних лет. — Прим. «СЭ») — самые опасные соперники Дворковича, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» Шипов. — Ясно, что в 90 процентов своих выступлений они будут говорить про международную обстановку. Не исключаю, что делегаты могут клюнуть на это и повторится история с Евровидением-2022, где выиграл украинский коллектив, чьи музыкальные способности особо никто не обсуждал. Плюс за спиной маячит фигура Карлсена. Все-таки Нильсен — один из самых верных людей в его команде. Сам чемпион мира поначалу дистанцировался от разговоров про выборы, но, судя по последним заявлениям, окажется определенное влияние. Даже одно слово Магнуса будет весомым. Так что кто выиграет эти выборы — вопрос».

Андрей Баришполец. chessbase.ru

Какие страны поддерживают Баришпольца?

Про Баришпольца известно не так много. Ему 31 год, он гроссмейстер с 2013 года, живущий в США. Наивысший рейтинг — 2609 (август 2018-го), это примерно конец второй сотни. Главное достижение в карьере — победа на международном турнире в Индии в январе 2015 года.

«Возможно, я невежда, но такого шахматиста не знаю, — продолжил Шипов. — Лично знаком со многими украинскими гроссмейстерами, многих комментировал. Не могу всех знать, но на реально высоком уровне Баришполец не появлялся».

Не знает такого гроссмейстера и историк шахмат Дмитрий Кряквин. При этом он сомневается, что кто-то всерьез навяжет борьбу Дворковичу на выборах.

«В этой истории много непонятного, смогут ли обозначенные кандидаты привлечь в шахматы каких-то спонсоров, — сказал «СЭ» Кряквин. — Тут есть большие сомнения. Дворкович в этом плане зарекомендовал себя с лучшей стороны за последние четыре года».

В России широкий круг любителей шахмат впервые услышали фамилию Баришпольца в начале февраля, когда тот заявил: «Призываю ФИДЕ к немедленной отставке Аркадия Дворковича; запретить всем российским шахматистам участвовать в турнирах и запретить проводить любые турниры в России».

Отметим, что заявка Баришпольца и Нильсена была поддержана Южным Суданом, Кюрасао, Новой Зеландией, Англией, Литвой, Нидерландами и Норвегией. Избирательная комиссия сообщила, что на следующий день после получения заявки от Баришпольца Южный Судан прислал заявление в поддержку Дворковича, но оно было отклонено, поскольку федерация «может поддержать только одного кандидата и поддержку нельзя отозвать, если о ней уже было объявлено».