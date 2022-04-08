Украинским шахматисткам из Львова грозили санкциями из-за отказа участвовать в антироссийской кампании. Но они назвали это «полуправдой»

Гроссмейстеры Мария и Анна Музычук не подписали письмо с требованием отстранить всех россиян от выступлений, но через несколько часов заявили, что их неверно поняли.

Тема бана России в мировом спорте остается ключевой в тех видах спорта, которые еще оставили для представителей РФ шанс соревноваться под нейтральным флагом. В их числе — теннис, шахматы, ММА/бокс, автоспорт, дзюдо, самбо. В пятницу этот список пополнил санный спорт, но, не исключено, всего на несколько часов.

Критика Музычук

Но самые горячие споры о том, стоит ли отстранять россиян, связаны с шахматами. 15-я чемпионка мира среди женщин Мария Музычук и ее сестра чемпионка мира по блицу и быстрым шахматам Анна отказались подписывать открытое письмо Львовской областной шахматной федерации к ФИДЕ. Его текст появился накануне на официальном сайте федерации под шапкой #banRussia in chess («запретить Россию в шахматах»).

Если вкратце — львовяне вслед за своей национальной федерацией требуют немедленного рассмотрения вопроса об исключении российской и белорусской шахматных федераций из ФИДЕ, полного запрета на участие шахматистов двух государств во всех турнирах, увольнения их граждан с любых должностей и отставки президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Нынешнее введение нейтрального статуса для россиян и разрыв спонсорских контрактов с нашими госкомпаниями названы «смешными полумерами».

Однако письмо не подписали звезды львовских шахмат Анна и Мария Музычук. Мария была официальным комментатором ФИДЕ чемпионского матча Карлсен — Непомнящий, а в 2019 году сестры поехали на ЧМ в Ханты-Мансийск, после чего подверглись жесткой критике украинских националистов. Реакцию можно понять и по тому, что в соцсетях Анны отключены комментарии. Поначалу девушки выступали против спортивной изоляции РФ. Поэтому неудивительно, что в нынешней ситуации их сразу поддержали в России.

Вот что сказал «СЭ» гроссмейстер Сергей Карякин: «Это абсолютно здравое решение, но за какую федерацию им выступать — это уже они сами должны решать. Дай бог, чтобы у них во Львове все было хорошо. Это великие спортсменки».

Руководитель российского керлинга депутат Госдумы Дмитрий Свищев охарактеризовал поступок сестер словами «не каждый мужик на такое осмелился бы». Обеим Музычук грозила приостановка членства в федерации — такую процедуру запустила ЛОШФ. Однако под угрозой санкций шахматистки поспешили уточнить свою позицию, которая стала не совсем такой, как казалось поначалу.

Сомнения Карлсена

Анна Музычук в своих соцсетях назвала отказ участвовать в антироссийской кампании «полуправдой». По словам знаменитой шахматистки, они с сестрой не согласны с некоторыми формулировками письма Львовской федерации, но не с его сутью. Так спортсменки предлагают требовать отставки Дворковича не через ФИДЕ, а через МОК. Российских и белорусских шахматистов они рекомендуют забанить не насовсем, а только на тот период, пока не стабилизируется международная обстановка, либо отстранить только тех, кто в данный момент поддерживает руководство РФ. Кроме того, девушки все-таки настаивают на отстранении сборных России и Белоруссии от предстоящей Всемирной шахматной олимпиады.

Изменилась ли позиция украинских гроссмейстеров из-за оказанного на них давления или спортсменок действительно неверно поняли, сейчас уже не узнать. Но очевидно, что зачислять сестер Музычук в список противников антироссийских санкций в спорте рано. В похожей ситуации находится и норвежец Магнус Карлсен. На днях чемпион мира с сомнением высказался об отстранении от турнира претендентов Карякина, но при этом лучшего шахматиста планеты тоже сложно назвать другом России. Напомним, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода и лишила турнира претендентов за публичную поддержку руководства РФ.

Истерика Стаховского

В теннисе похожая ситуация — украинец Сергей Стаховский обрушился с критикой на тех своих соотечественников, которые играют в парах с россиянами или белорусами, и призвал к изоляции РФ, а нашим атлетам пожелал «повариться в собственной каше».

— Это право каждого игрока [играть в парк с россиянином или белорусом]. Конечно, я это не поддерживаю, — заявил Стаховский.

С большим трудом удалось найти в мировом теннисе пары, о которых говорит Стаховский. Это Денис Молчанов/Андрей Рублев, которые 20 февраля выиграли парный турнир в Марселе и выступают вместе раз в семь лет. С натяжкой можно привести в пример микст дуэт украинки Людмилы Киченок и казахстанца Андрея Голубева, который ранее представлял Россию (но это было 14 лет назад). Хотя в Los Angeles Times недавно опубликован драматичный репортаж о местной теннисной украинско-российской паре Юлия Жительная/Екатерина Репина. Но это все-таки студенческий уровень. Массового украинско-российского партнерства в теннисе нет.

Ранее из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко о ситуации на Украине. А бывший игрок национальной команды по футболу Анатолий Тимощук из-за решения остаться в питерском «Зените» лишен всех наград, заработанных в украинских чемпионатах и Кубках, а также получил пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на Украине.