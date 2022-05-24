Российские шахматистки будут выступать за Польшу. Теряем таланты?

На выбор гражданства спортсменок повлияли не санкции, а семейные обстоятельства.

Сложная внешнеполитическая обстановка привела к тому, что многие наши спортсмены лишились возможности выступать на крупных международных стартах. Однако такого не скажешь про шахматистов, которых допускают до соревнований в нейтральном статусе за исключением командных соревнований. Тем не менее две известные российские шахматистки решили выступать за сборную Польши. Стоит ли связывать их переход с последними новостями в мире и что теперь ждать от остальных?

Кашлинская переезжает в Польшу ради своего мужа

Алина Кашлинская и Александра Мальцевская теперь будут выступать под польским флагом. Официальных заявлений ни от федерации шахмат России, ни от польской федерации, ни от самих девушек пока не было, но в профиле на сайте международной шахматной федерации (ФИДЕ) у них стоит флаг Польши и указана соответствующая шахматная федерация. Это достаточно известные спортсменки. Кашлинская побеждала на чемпионате Европы среди женщин, Мальцевская — на последнем чемпионате мира до 20 лет. Александра совсем юная по меркам шахмат — девушке всего 19 лет. Алина также относительно многих других гроссмейстеров еще молода — в октябре ей исполнилось 28. Казалось бы, рядовая история — молодые спортсменки ищут для себя лучший вариант будущего и в условиях неопределенного статуса российского спорта едут за границу. Тем не менее, обстоятельства у них перехода очень разные.

«У Кашлинской муж поляк. Какие тут могут быть вопросы? Это ее право. Не нужно здесь за что-то цепляться. Это ее выбор и решение», — сказал советский чемпион мира Анатолий Карпов в беседе с корреспондентом «СЭ». Указал на семейные обстоятельства и Сергей Карякин. «В какой-то степени ее решение можно понять, потому что она долгие годы живет в Польше со своим мужем. Видимо, она решила это узаконить», — заявил бывший претендент на шахматную корону. При этоим Карякин отметил, что сейчас у России и Польши не самые «теплые» отношения и момент для перехода выбран неоднозначный. И что он сам бы сейчас так бы не поступил. А вот про Мальцевскую подобных подробностей из личной жизни не известно. Родилась в Волгограде, живет (по крайней мере совсем недавно еще жила) в Москве. Откуда любовь к Варшаве?

Александра Мальцевская. profchessclub.ru

Поменять гражданство за несколько месяцев невозможно

В отличие от фигурного катания, футбола или гимнастики у шахматистов гораздо более лояльная ситуация с возможностью участвовать в международных стартах. Санкциями подвержена только российская шахматная федерация, так что выступать необходимо в нейтральном статусе без указания страны и национальной символики. Кроме того, есть запреты на командные турниры, и комиссия международной федерации может отстранить за политическую позицию (что произошло, например, с Карякиным). Тем не менее говорить о запрете на профессию и полной изоляции для российских шахмат не приходится — пусть с условностями, но продолжать заниматься любимым делом они могут и исключительно из желания продолжать международную карьеру объяснить трансфер не получится. Любопытно, что такая же ситуация в велоспорте. Там разрешены личные квоты россиян под нейтральным флагом, тем не менее россиянин Павел Сиваков решил выступать теперь за сборную Франции.

Здесь надо вспомнить еще об одном нюансе, который справедлив как в случае с Сиваковым, так и в кейсе с шахматистками. Как отметила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова, смена спортивной прописки — дело не самое быстрое. И наверняка процесс подачи документов они начали еще давно. «Я не верю, что сейчас есть возможность сделать документы так быстро. Значит, они эти процессы запустили еще год назад, — считает Журова. — Поэтому я не знаю, как к этому относиться, но я все равно не верю, что сейчас кто-то даст разрешение выступать спортсменам за другую страну, так как всегда есть карантин. Поэтому либо они уже в нем находились и решили выступать за другую страну. А если это было сейчас, и Польша за один день дает гражданство и возможность выступать, то есть вопросы».

Алина Кашлинская. Wikipedia

Мы потеряли действительно талантливых девушек

Пока нет комментариев ни от польской стороны, ни от самих девушек узнать точнее, когда они решили сменить гражданство, по каким причинам и когда мы сможем увидеть их в составе новой команды на международных турнирах не получится. Скорее всего, раз их статус уже официально отображается на сайте организации, значит в ближайшее время они уже получат разрешение на участие в соревнованиях под польским флагом. Обидно, что страна теряет свои таланты, тем не менее девушкам хочется пожелать удачи. Потому что они действительно талантливы. Та же Кашлинская получила взрослый разряд уже в восемь лет, спустя два года после того, как всерьез начала увлекаться шахматами. Вскоре она выиграла чемпионат Москвы, потом — чемпионат России в своей возрастной категорией и дальше побеждала на чемпионатах Европы среди детей.

Уже в 11 лет она стала кандидатом в мастера спорта, причем как в классических, так и в быстрых шахматах. Еще через три года получила первое международное звание «Мастер ФИДЕ» и стала самым юным в Европе и России женским международным мастером по шахматам, в 15 лет — самым юным в Европе и России женским международным гроссмейстером по шахматам. Высшей ступенью карьеры стала победа на чемпионате Европы в 2019 году. В тот же год шахматное сообщество всерьез заговорило и о Мальцевской. Уроженка Волгограда сначала тренировалась в Ростове-на-Дону, а затем переехала в Москву к тренеру Алексею Дрееву. Он сделал из нее лучшую шахматистку континента по кадетам, вице-чемпионом Европы и победителем чемпионата страны среди молодежи. Чемпионаты России среди девушек Александра в общей сложности выигрывала пять раз, Кубок России — трижды.