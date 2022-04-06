«Нам важно, чтобы не пропал большой талант». Как Дворкович сыграл решающую роль в смене гражданства Карякина

До 2009 года гроссмейстер выступал за Украину, но «помощь от государства была смехотворной».

Шестимесячная дисквалификация Сергея Карякина, которую он намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде, вызвала бурную дискуссию. В том числе обсуждается роль в этой истории главы ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича. Даже министр спорта Олег Матыцин заявил «СЭ», что приоритетом российских руководителей международных федераций должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации: «А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя ФИДЕ, на мой взгляд, должны были отойти на второй план».

Сам Карякин говорит, что обижен на Дворковича, но добавил, что не будет делать каких-то резких заявлений в его строну, учитывая, что функционер многое сделал для развития шахмат. В том числе в свое время бывший вице-премьер правительства РФ здорово помог Сергею, когда тот менял спортивное гражданство.

Подвиг родителей, триумф в Кальвии

Шахматный обозреватель «СЭ» Юрий Васильев в свое время вспоминал интересный случай, который произошел накануне финального матча чемпионата мира ФИДЕ 2002 года между львовским гроссмейстером Василием Иванчуком и 18-летним юношей из Краматорска Русланом Пономаревым. У стойки, где выдавали аккредитационные карточки, представитель нашего издания разговорился с главным тренером краматорской шахматной школы, однофамильцем будущего чемпиона мира по версии ФИДЕ, Михаилом Никитовичем Пономаревым.

— Вот вы, журналисты, все о Руслане да о Руслане. А у меня в школе растет мальчик, который по темпам роста намного опережает Пономарева, — сказал тренер.

Речь шла про Сергея Карякина, который отвечал в команде Пономарева за тактику. То есть уже в 11 лет Карякин стал секундантом Руслана. А спустя год после этого разговора Сергей сделался самым молодым гроссмейстером в истории шахмат (только в июне 2021 года этот рекорд побил Абхиманью Мишра из США).

— Мои родители переехали в Краматорск исключительно ради моего будущего, — рассказывал Карякин «СЭ» в 2010 году. — У них в Симферополе была хорошая работа, родственники, друзья. И все это они бросили, потому что для оплаты тренеров, для поездок на соревнования требовались серьезные средства, а спонсоров не было. Это родительский подвиг, а тогда я считал: это же так естественно.

Сергей Карякин. Фото Global Look Press

Также Карякин отмечал особую роль Михаила Пономарева в его становлении: «Михаил Никитович был изумительным человеком, доброты необычайной, — продолжал Сергей. — И обладал незаурядными организаторскими способностями и педагогическим талантом. Он основал грандиозную школу. В ней шло постоянное шахматное общение, приглашались тренеры, оплачивались турниры... Практически все молодое поколение оттуда: Руслан Пономарев, Арещенко, Ефименко, Лагно, Здебская, Кузубов, я. Увы, когда Михаила Никитовича не стало, школа, по сути, прекратила свое существование».

Пономарев умер в сентябре 2002 года, но Карякин продолжал прогрессировать. Например, триумфально выступил на Всемирной шахматной олимпиаде-2004. В испанской Кальвии украинская сборная выиграла титул, а Сергей взял 6,5 из 7 очков — абсолютно лучший результат турнира. После этого Карякин утвердился в статусе одного из главных шахматистов поколения и демонстрировал успехи, ничем не уступающие результатам юного Магнуса Карлсена. Но потом норвежец сделал резкий рывок, а Сергей несколько снизил обороты. Например, в 2009 году Карлсен впервые возглавил официальный рейтинг ФИДЕ (и уже считался претендентом на шахматную корону), а Карякин только впервые выиграл Супертурнир в Вейк-ан-Зее, переместившись в середину топ-30.

Стейниц быстрых шахмат

В том же году Сергей решил сменить гражданство. Некоторые коллеги по сборной Украины его поддержали, а вот чиновники говорили о «предательстве».

— Процентов девяносто людей, с которыми я общался, восприняли мое решение с пониманием, — отмечал «СЭ» Карякин в феврале 2010 года. — Оно — следствие того отношения к спорту (причем не только к шахматам), которое сложилось на Украине. Не могу сказать, что у меня вообще не было поддержки, хорошие люди есть везде, но помощь от государства была смехотворна. Я благодарен всем любителям, которые продолжают за меня болеть. В «предательстве» же обвиняли люди, которые в силу своих должностей не могли сказать иначе. Только вот на вопрос, что они сделали, чтобы я остался на Украине, ответить им было нечего.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отвечая на вопрос, кто повлиял на этот переход, Карякин отметил, что это была его инициатива, которую поддержали Александр Жуков (на тот момент президент ФШР) и первый вице-президент федерации Аркадий Дворкович. По неофициальной информации, именно Дворкович, который дружил с тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым, помог с получением российского гражданства в максимально короткие сроки. Молодому шахматисту, переехавшему к нам с Украины, был предоставлен режим наибольшего благоприятствования: квартира, сильные тренеры (Юрий Дохоян, Александр Мотылев), сборы. Сам Дворкович объяснял эту ситуацию так:

— Я считаю Сергея российским шахматистом, несмотря на то что он прежде играл за украинскую сборную, — отмечал «СЭ» функционер в ноябре 2009 года. — По сути, Карякины — это российская семья, продолжающая жить частично в Крыму. Считаю, речь, по сути, шла о том, что российский шахматист переезжает с Украины в Москву. Думаю, если бы Украина была заинтересована, чтобы Сергей там остался, то, наверное, руководители украинских шахмат предприняли бы для этого какие-то усилия. А так как этого не происходило, значит, такой заинтересованности не было. Нам важно, чтобы не пропал большой талант и чтобы у Сергея были шансы играть на самом высоком уровне. Думаю, он один из тех шахматистов, у которого есть потенциал для того, чтобы бороться за шахматную корону. Таких шахматистов в мире не очень много.

Дворкович оказался в отношении Карякина абсолютно прав. Уже в июле 2011 года он поднялся на четвертое место в рейтинге ФИДЕ, показав блестящий результат в игре за сборную России на Всемирной олимпиаде в Ханты-Мансийске, а также выиграв турниры в Пойковском (им. Карпова), в Москве (Мемориал Таля), в Суперфинале чемпионата России и на супертурнире в Румынии. Выше были только Карлсен, Виши Ананд и Левон Аронян. В июле 2012 года Карякин стал первым официальным чемпионом мира по быстрым шахматам.

— Получается, теперь в истории шахмат я в них занимаю такое же место, как Вильгельм Стейниц в классических, — в шутливой форме говорил «СЭ» гроссмейстер.

«Малая шахматная корона», как назвали титул, завоеванный в Астане на сайте ФИДЕ, была лишь трамплином в карьере Сергея. Про звание чемпиона мира в классических шахматах он говорил еще в 16 лет. В 2014 году он был близок к тому, чтобы выиграть турнир претендентов в Ханты-Мансийске, но уступил первое место многоопытному Ананду. Спустя два года Сергей стал первым на претендентском турнире в Москве и сыграл эпичный матч на первенство мира с Карлсеном в Нью-Йорке. До победы тогда не хватило буквально чуть-чуть.

В 2018-м Карякин вновь до последнего тура сохранял шансы на победу в претендентском состязании, но в итоге первенствовал Фабиано Каруана. Будущим летом в Мадриде Карякин должен был сыграть свой четвертый турнир претендентов, но в дело вмешалась большая политика. А Аркадий Дворкович на этот раз не смог защитить его интересы. Посмотрим, что об этом думают в спортивном арбитраже.