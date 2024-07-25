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Российским шахматистам вручены правительственные награды

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19 июля на Всероссийском семинаре-совещании Министерства спорта РФ в спортивном комплексе «Чкалов Арена» российским шахматистам, тренерам и руководителям ФШР были вручены ордена и медали. Церемонию провели заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев.

Высоких наград были удостоены:

Гунина Валентина, чемпионка мира по блицу 2023 года — орден Почета

Рублевский Сергей, старший тренер женской сборной России по шахматам — орден Дружбы

Рязанцев Александр, тренер мужской сборной России по шахматам — орден Дружбы

Яновский Сергей, главный тренер спортивных сборных команд России по шахматам — орден Дружбы

Ткачев Александр, исполнительный директор ФШР — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Шахматы
Валентина Гунина
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