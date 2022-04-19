Карлсен флиртует или правда решил не защищать титул? Как будет разыгрываться шахматная корона в случае отказа норвежца

Турнир претендентов-2022 может получить дополнительную интригу.

На этой неделе Магнус Карлсен пообщался с норвежскими СМИ и вновь выразил сомнение, что он выйдет на матч за мировую шахматную корону в декабре этого года. «Я приму это решение позже, — отметил 31-летний гроссмейстер. — Но если есть те, кто ожидает и надеется, что я скажу «да», то я должен подготовить их к разочарованию». В прошлом году после уверенной победы над Яном Непомнящим в Дубае норвежец заявил, что ему интересно было бы сразиться за титул с Алирезом Фируджей, если иранец выиграет турнир претендентов-2022. Сейчас он ни разу не упомянул фамилию 18-летнего вундеркинда, но много размышлял о том, что чувствовал себя счастливее, когда строил карьеру без привязки к чемпионскому циклу.

— Мы должны вернуться в то время, когда я еще не играл матчи на первенство мира, — рассказал Магнус. — Например, период с 2010 по 2013 год. Тогда у меня было убеждение, что я лучший и наслаждаюсь этой жизнью. Затем я понял, что меня мотивирует возможность выиграть титул чемпиона мира. Но когда мне удалось добиться этой цели, я не почувствовал чего-то особенного. Наоборот, слишком большая часть моей идентичности была связана с титулом чемпиона мира. Мне это никогда не нравилось.

Новая мотивация

Недавно мы рассказывали, как Магнус получил шанс сыграть за шахматную корону, спорно победив на турнире претендентов-2013 в Лондоне. Затем были две победы подряд над Виши Анандом. В ноябре 2013-го в Ченнаи, а ровно через год в Сочи. В Краснодарском крае норвежец был настолько уверен в своем превосходстве, что, по рассказам журналистов, днем играл партии с претендентом, а вечером рубился в покер со своими соотечественниками. И карточные баталии в лобби отеля вызывали у Магнуса больше эмоций.

В 2016 году Карлсен получил настоящий бой от Сергея Карякина в Нью-Йорке. Заплакал после проигранной восьмой партии, был очень близок к поражению в девятой и чудом отыгрался в десятой. На тай-брейке чемпион мира уже не оставил шансов своему оппоненту. Спустя два года в Лондоне у Магнуса будет 12 ничьих в классику с Фабиано Каруаной и еще одна победа «в дополнительное время». В столице Великобритании Карлсен продемонстрировал, что тягаться с ним в быстрые шахматы после напряженной борьбы бессмысленно.

Ян Непомнящий прекрасно понимал это, поэтому решил сражаться с чемпионом с позиции силы. В первой половине матча он был близок к тому, чтобы открыть счет, но упустил свой шанс в пятой партии. А после поражения в шестой наш гроссмейстер сломался психологически. Все закончилось разгромом, а Магнус сравнялся с первым чемпионом мира Вильгельмом Стейницем, удерживая корону уже девять лет. Анатолий Карпов был чемпионом 11 лет, Михаил Ботвинник и Гарри Каспаров — по 16, Александр Алехин — 19, Эмануэль Ласкер — 28. Но эти рекорды, похоже, не цель Карлсона.

— Я намерен продолжить играть в шахматы — подчеркнул Карлсен. — В 2022 году у меня будет еще три-четыре длинных турнира. А потом каждый месяц буду играть в онлайн-формате Champions Chess Tour. Матча на первенство мира в моих планах нет. Да, я и раньше менял свое мнение о многих вещах, но чувствую, что это не тот случай.

Онлайн-шахматы давно стали для Магнуса основным способом развлечения. Например, в прошлом году он сыграл почти три тысячи партий, приняв участие в 40 с лишним турнирах на Chess.com, Chess24, LiChess и собственном PlayMagnus, не говоря уже о бесконечных дуэлях в блиц и буллет и выставочных партиях.

Ненормальный график

Если Магнус действительно откажется от чемпионского матча, то за корону сыграют победитель турнира претендентов-2022 и второй призер. В истории уже были два подобных случая, когда чемпионы игнорировали обязательную защиту титула.

— Впервые такое случилось, когда Ласкер отказался от матча с Капабланкой и даже слагал с себя чемпионские полномочия, — рассказал «СЭ» гроссмейстер, историк шахмат Дмитрий Кряквин. — Но потом, видимо, он попал в тяжелое финансовое положение после Первой мировой войны и был вынужден сыграть с кубинцем. Историки до сих пор спорят, кто тогда был в статусе чемпиона мира: Ласкер или Капабланка. Второй случай — отказ Роберта Фишера защищать титул с Анатолием Карповым в 1975 году.

При этом Дмитрий Кряквин уверен, что Карлсен не намерен отказываться от короны.

— Убежден, что этими заявлениями Магнус преследует определенные цели, — продолжил эксперт. — Конечно, ему чертовски надоели чемпионские матчи, и он так выражает свой протест. Только в ноябре сыграл с Непомнящим, а в декабре этого года проходит еще один чемпионский марафон. Ему наверняка хотелось бы защищать титул гораздо реже. Как раньше — раз в три года. Если норвежцу дадут возможность сражаться за корону в нормальном графике, то никаких проблем не будет.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Напомним, что турнир претендентов-2022 начнется в середине июня в Мадриде. Пока известны семь его участников: Непомнящий, Фируджа, Каруана, Ян-Кшиштоф Дуда, Теймур Раджабов, Рихард Раппорт и Хикару Накамура. Восьмым должен был стать Карякин, сыгравший в финале Кубка мира-2021, но решением комитета по этике ФИДЕ Сергей отстранен от турниров на полгода. Шахматист подал апелляцию в ФИДЕ и CAS и ждет итогового вердикта.

Если обжаловать странную дисквалификацию не получится, то ФИДЕ придется выдать еще одну wild card. Наиболее вероятные претенденты — американец Уэсли Со (занял третье место по итогам «Гран-при» — 2022), китаец Дин Лижень (идет на третьем месте рейтинга, уступая только Карлсену и Фирудже) и россиянин Владимир Федосеев (проиграл Карякину в полуфинале Кубка мира-2021).