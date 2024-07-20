Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:46

Нестеров отметил, что шахматы ушли далеко вперед в развитии за 100 лет

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский гроссмейстер Арсений Нестеров считает, что шахматы получили колоссальное развитие за последние 100 лет.

«Не сказал бы, что глобально для меня эта дата что-то означает. Конечно, за 100 лет игра продвинулась далеко вперед, развилась дебютная теория, появились компьютеры, без которых современная подготовка невозможна. Шахматы стали очень популярны во всем мире, но я не могу оценить, насколько велика в этом заслуга федерации», — приводит ТАСС слова Нестерова.

20 июля Международная шахматная федерация отмечает 100 лет со дня основания. В настоящее время штаб-квартира ФИДЕ находится в Лозанне (Швейцария). В организацию входит 191 национальная федерация.

Источник: ТАСС
Шахматы
0
Читайте также
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинальном матче CrunchLabs Masters

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости