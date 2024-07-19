Гунина рассказала о помощи ФШР в лечении аутоиммунного заболевания

Действующая чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, что Федерация шахмат России помогает ей в лечении болезни. Об этом она сообщила во время речи на торжественном приеме в Москве, посвященном вручению наград шахматистам России.

— Мы очень плодотворно работали. Спасибо федерации, что у нас все так получилось. Дорогой Андрей Васильевич (Филатов — Прим. «СЭ»), большое спасибо, что могу проходить все свои медицинские процедуры бесплатно. Для меня это очень ценно. Болезнь — гадкая штука. Обещаю, что продолжу плодотворно работать и буду радовать вас своими победами, — сказала Гунина.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в своей речи назвал победу Гуниной на чемпионате мира подвигом.

— Все знают, какая у нее тяжелая болезнь. Она находит в себе силы и мужество для того, чтобы бороться с этим тяжелым недугом. Не только бороться, но и стать чемпионкой мира. Это настоящий подвиг, который сегодня вдохновляет даже наших раненных бойцов. Зная о ней, люди понимают, что не стоит опускать руки. Всего можно в жизни добиться, если концентрировать силу и волю, — заявил Филатов.

В начале 2024 года гроссмейстер в интервью «СЭ» призналась, что живет с волчанкой — тяжелым системным аутоиммунным заболеванием.