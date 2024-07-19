ФШР проводит акцию «100 сеансов в 100 городах России»

По случаю празднования своего столетия, а также самого главного профессионального праздника — Дня шахмат — Федерация шахмат России проводит всероссийской акции «100 сеансов в 100 городах России».

На данный момент сеансы одновременной игры и различные праздничные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском и Краснодарском краях, республиках Карелия, Мордовия и Удмуртия, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областях.

Акция завершится 31 июля.

Пресс-служба ФШР