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Сегодня, 11:00

ФШР проводит акцию «100 сеансов в 100 городах России»

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По случаю празднования своего столетия, а также самого главного профессионального праздника — Дня шахмат — Федерация шахмат России проводит всероссийской акции «100 сеансов в 100 городах России».

На данный момент сеансы одновременной игры и различные праздничные мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском и Краснодарском краях, республиках Карелия, Мордовия и Удмуртия, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областях.

Акция завершится 31 июля.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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