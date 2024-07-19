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Карякин считает, что Дворкович не все контролирует в ФИДЕ

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) происходят странные вещи.

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позднее шахматист заявил, что будет выступать в международных турнирах только с флагом страны.

«Я отпустил ситуацию. Когда я увидел своими глазами, что комиссия по этике сделала предупреждение Дворковичу, понял, что в ФИДЕ творятся странные вещи и что не все контролирует президент организации. Поэтому я чуть отпустил эту ситуацию и в целом надо идти дальше — прошлым жить нет смысла. Тем более что планов у меня достаточно много», — цитирует Карякина ТАСС.

7 июня ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России членства на два года. Данный вердикт был принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

Источник: ТАСС
Шахматы
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