Карякин считает, что Дворкович не все контролирует в ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) происходят странные вещи.

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позднее шахматист заявил, что будет выступать в международных турнирах только с флагом страны.

«Я отпустил ситуацию. Когда я увидел своими глазами, что комиссия по этике сделала предупреждение Дворковичу, понял, что в ФИДЕ творятся странные вещи и что не все контролирует президент организации. Поэтому я чуть отпустил эту ситуацию и в целом надо идти дальше — прошлым жить нет смысла. Тем более что планов у меня достаточно много», — цитирует Карякина ТАСС.

7 июня ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России членства на два года. Данный вердикт был принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.