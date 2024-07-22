Непомнящий обыграл Карлсена в полуфинале нижней сетки CrunchLabs Masters 2024

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Двукратный вице-чемпион мира российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале нижней сетки онлайн-турнира CrunchLabs Masters.

Россиянин прошел дальше с общим счетом 2:0.

Ранее Ян уступил в четвертьфинале верхней сетки, из-за чего оказался в сетке проигравших.

Теперь Непомнящий сыграет за путевку в гранд-финал против француза Алирезы Фирузджы.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 проходит с 17 по 24 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.