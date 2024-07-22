Непомнящий после победы над Карлсеном не смог выйти в гранд-финал Champions Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог пройти в гранд-финал 3-го этапа онлайн-турнира Champions Chess Tour.

В решающем матче нижней сетки россиянин потерпел поражение от французского шахматиста Алирезы Фирузджи со счетом 0,5:1. При этом в полуфинале он победил норвежца Магнуса Карлсена (2:0).

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 проходит с 17 по 24 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.

34-летний Непомнящий является чемпионом Европы 2010 года, двукратным чемпионом России (2010 и 2020), а также двукратным победителем командного чемпионата мира (2013 и 2019).