Смагин назвал ребяческим поведение шахматиста Непомнящего на турнире в Хорватии

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал поведение российского гроссмейстера Яна Непомнящего в партии с американцем Уэсли Со на турнире в Хорватии.

«Мы знаем, что у Яна очень подвижная нервная система, он чувствительно реагирует на такие вещи. Мне кажется, что это был такой ребяческий поступок, дух мальчишества в нем еще живет. Это спорт высших достижений, и на таком уровне таким образом проявлять эмоции немного наивно», — цитирует Смагина ТАСС.

В одной из партий блиц-турнира Со резко сделал ход, уронил фигуры на доске и во время хода Непомнящего восстанавливал их положение, после чего россиянин проиграл по времени. В следующей партии между ними Непомнящий после одного из своих ходов уронил фигуры соперника.