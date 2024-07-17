Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:32

Смагин назвал ребяческим поведение шахматиста Непомнящего на турнире в Хорватии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал поведение российского гроссмейстера Яна Непомнящего в партии с американцем Уэсли Со на турнире в Хорватии.

«Мы знаем, что у Яна очень подвижная нервная система, он чувствительно реагирует на такие вещи. Мне кажется, что это был такой ребяческий поступок, дух мальчишества в нем еще живет. Это спорт высших достижений, и на таком уровне таким образом проявлять эмоции немного наивно», — цитирует Смагина ТАСС.

В одной из партий блиц-турнира Со резко сделал ход, уронил фигуры на доске и во время хода Непомнящего восстанавливал их положение, после чего россиянин проиграл по времени. В следующей партии между ними Непомнящий после одного из своих ходов уронил фигуры соперника.

Источник: ТАСС
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину
В Одессе неизвестные за ночь подожгли пять машин украинских военных
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов считает, что грязная игра шахматиста Со выбила Непомнящего из колеи

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости