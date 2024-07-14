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Сегодня, 21:06

Карякин надеется, что комиссия по этике обновится на следующей Генассамблее ФИДЕ

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что состав комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) должен быть изменен на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре.

«Что касается апелляции, то, даже несмотря на определенные разногласия, которые у меня есть с Федерацией шахмат России, я полностью на ее стороне в этом вопросе и надеюсь, что ФШР удастся доказать свою правоту. И я также надеюсь, что на следующей Генассамблее ФИДЕ будет изменен состав комиссии по этике. По крайней мере, это было бы очень важно, если мы хотим в дальнейшем как-то сотрудничать с Международной шахматной федерацией», — цитирует Карякина ТАСС.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации сроком на два года. Данный вердикт принят после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

26 июня российская организация подала апелляцию на решения ФИДЕ и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам.

Источник: ТАСС
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