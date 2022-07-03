Непомнящий легко выиграл турнир претендентов после фиаско в чемпионском матче

Теперь главная интрига — будет ли реванш россиянина с Магнусом Карлсеном.

Ян Непомнящий катком прошелся по своим соперникам на турнире претендентов-2022, как и год назад, выиграв его досрочно. В Мадриде россиянин дважды обыграл Алирезу Фируджу и по разу взял верх над Дином Лижэнем, Рихардом Раппортом и Яном-Кшиштофом Дудой (в заключительном туре Непомнящего ждет еще одна встреча с поляком). После ничьи с Раппортом в 13-м туре на счету Яна стало 9 очков. В заключительном туре ему хватит ничьи, чтобы побить рекорд Фабиано Каруаны по набранным очкам в истории турниров претендентов. Также он станет единственным шахматистом, кто смог выиграть его дважды (после того, как претендентский стал разыгрываться в формате 14 туров). И может повторить достижение Виши Ананда, который девять лет назад ни проиграл ни одной партии на турнире претендентов-2013 в Ханты-Мансийске.

Выдающийся камбэк

Пути Ананда и Непомнящего к чемпионскому матчу очень похожи. В 2013 году гроссмейстер из Индии проводил свою третью защиту титула с Магнусом Карлсеном в родном Ченнаи. Первые четыре партии завершились вничью, но затем норвежец взял верх в пятой партии. После этого Ананд буквально развалился, уступив титул досрочно (6,5 на 3,5). Спустя 3,5 месяца Виши приехал на турнир претендентов в Ханты-Мансийск, где даже близко не считался фаворитом. В самом расцвете сил был Левон Аронян (с невероятным рейтингом 2830), Владимир Крамник тщательно подготовился к домашнему турниру, Сергей Карякин, Шахрияр Мамедьяров и Петр Свидлер были в хорошей форме, последний шанс зацепиться за корону имел Веселин Топалов. Но Ананд ни оставил им шансов, выиграв досрочно. Аронян шел вровень до 8-го тура, но в оставшихся матчах умудрился проиграть трижды. Ананду же хватило всего трех побед.

Непомнящий по похожему сценарию проиграл чемпионский матч Карлсену. До середины их противостояния в Дубае претендент даже играл с небольшим преимуществом, но, проиграв в самой длинной партии в истории чемпионских матчей (134 хода), заметно сник. В итоге Магнусу хватило 11 партий, чтобы одолеть соперника (7,5 на 3,5). Через полгода Яну уже предстояло играть претендентский, который по составу был одним из сильнейших в истории.

В восьмерку отобрались пять представителей топ-10, два — топ-15 и 16-й номер рейтинга ФИДЕ Дуда. До начала турнира эксперты называли фаворитами Каруану, Лижэня и Непомнящего. Букмекеры же не поставили Яна даже в топ-5. Но он смог подтвердить, что в матче с Магнусом не реализовал и доли подготовленных наработок, а в шахматном плане стал гораздо сильнее.

В первом же туре сокрушил Лижэня черными, а первый круг закончил с невероятным показателем «+4». У Каруаны было «+3», поэтому расслабляться было рано. Но, как и Аронян в Ханты-Мансийске, американец провалил второй круг. Три поражения в четырех турах — огромный удар по амбициям Фаби. Непомнящий же действовал аккуратно, без лишнего риска, начав второй круг с трех ничьих: с Лижэнем, Каруаной и Раджабовым. Особенно тяжело было с американцем, но в концовке русской партии Ян показал отличную защиту. В 11-м туре он переиграл Фируджу, который был после бессонной ночи, и практически обеспечил себе титул. А когда ближайший преследователь Лижэнь уступил Теймуру Раджабову в 12-м туре, то все стало понятно. Оставшиеся партии превратились в формальность для россиянина, но не для других участников.

Время подумать

Если Карлсен откажется от следующего чемпионского матча (до сих пор говорит о том, что у него нет мотивации на пятую защиту), то за корону сыграют Непомнящий и вице-чемпион турнира претендентов-2022. Сейчас за второе место борются сразу четыре шахматиста — Хикару Накамура, Лижэнь, Каруана и Раджабов. В последнем туре Лижэнь и Накамура играют друг с другом, Каруана встретится с Фируджой, Раджабов — с Раппортом.

Отметим, что в истории шахмат уже были два подобных случая, когда чемпионы — Эмануэль Ласкер и Роберт Фишер — игнорировали обязательную защиту титула. С другой стороны, возможно, Карлсен блефует (не зря 6 июля Магнус сразится на чемпионате мира по покеру в Лас-Вегаса). И если руководство ФИДЕ пойдет навстречу чемпиону мира (что логично в преддверии выборов) и перенесет матч на 2023 год, а в контракте будут рекордные призовые, то почему бы норвежцу не передумать?

К матчу-реваншу Ян будет готов гораздо лучше. Все-таки опыт, полученный в Дубае, сделал его сильнее. Суперигра в Мадриде это лишний раз доказала.