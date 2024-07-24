Евгений Томашевский поделился ожиданиями от матча за шахматную корону

Двукратный чемпион России, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский в интервью «СЭ» рассказал об уникальности нового поколения элитных шахматистов.

— На ваш взгляд, поколение Гукеша, Абдусатторова и Прагга даст шахматам что-то новое в глобальном плане?

— Оно уже дает много нового и будет давать еще больше в будущем. Ребята в 17-18 лет вышли на первые роли и правят балом. Раньше в шахматах никогда не было так много молодых игроков, которые разом врывались в элиту. А Гукеш и вовсе смог выиграть турнир претендентов.

— До матча Дин Лижэня и Гукеша остается около четырех месяцев. На ваш взгляд, есть ли у китайца хотя бы минимальные шансы на защиту короны?

— Последние турниры у Дина совсем не задались, и многие стали говорить, что человека надо спасать. В этой ситуации вопрос здоровья приоритетный, поэтому не буду оригинален. Если Лижэнь останется в таком разбитом состоянии, то шансов у него нет. Если он вернет 50-60% нормального состояния, а лучше 70-80% праймового Дина, то он если и не фаворит, то имеет достойные шансы.

Матч за звание чемпиона мира пройдет в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря.