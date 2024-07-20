Шипов: «Мировые шахматы переживают безвременье»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что шахматам не повезло с чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

«К столетию ФИДЕ образовалась важная проблема, шахматам не повезло с чемпионом мира. Если спросить, кто владеет этим званием, все ответят Дин Лижэнь. При этом он сейчас играет невыразительно и сильнейшим шахматистом мира не является. Сильнейшим остается Магнус Карлсен, но он свой титул защищать отказался. Конечно, сейчас не смута 90-х, но есть определенное безвременье», — сказал Шипов ТАСС.

20 июля отмечается Международный день шахмат. В этот день 100 лет назад была основана ФИДЕ.