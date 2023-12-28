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У России новая чемпионка мира по шахматам. Бондарук присоединилась к Карлсену

Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам-2023
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Анастасия Боднарук.
Фото FIDE
Захватывающая развязка ЧМ по рапиду.

На завершившемся ЧМ по быстрым шахматам-2023 в Самарканде грянула громкая сенсация. Международный мастер из России Анастасия Бондарук взяла первый приз в рапид-турнире, обыграв на тай-брейке представительницу Индии, одну из сильнейших шахматисток современности Хампи Конеру. Действующая чемпионка России по рапиду была посеяна только под 51-м номером, удивив своей классной игрой весь шахматный мир. А вот в открытом турнире обошлось без неожиданностей. Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам.

В Самарканде норвежец лидировал всю дистанцию и в итоге закончил турнир с показателем 10 из 13. На пол-очка от уже пятикратного чемпиона мира по рапиду отстал россиянин Владимир Федосеев, который с 2023 года представляет Словению. Топ-3 замкнул китайский гроссмейстер Юй Янъи (8,5 очков), по дополнительным показателям опередивший сразу восемь участников. В том числе трех россиян: Володара Мурзина (итоговое пятое место), Даниила Дубова (7), Дмитрия Андрейкина (10) и Петра Свидлера (11).

Слезы счастья

В первый день женского турнира со стопроцентным результатом во главе таблицы были вице-чемпионка Кубка мира Нургюл Салимова из Болгарии и китаянка Чжу Цзиньэр (Китай). На пол-очка отставала действующая чемпионка России по рапиду Анастасия Боднарук. Причем 31-летняя шахматистка обыграла титулованных Полину Шувалову и Бибисару Асабуеву, а также сыграла вничью с Анной Музычук. Также 3,5 очка из 4 набрали еще пять девушек, включая победительницу «Большой швейцарки» — 2023 Рамешбабу Вайшали.

На следующий день Боднарук смогла повторить свой перфоманс, также потеряв всего пол-очка и с семью баллами единолично возглавила таблицу (обыграла Салимову и Чжу Цзиньэр). На пол-очка отставали Хампи Конеру, Чжай Мо, на очко — семь участниц, в числе которых россиянки Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. Вся борьба была еще впереди, ведь участницам предстояло сыграть еще по три партии.

Шахматистка Анастасия Боднарук.
Фото FIDE

Боднарук предстояло сыграть со всеми лидерами, и она выдержала испытание. Анастасия сыграла вничью с Конеру, Мо и победительницей последнего турнира претенденток Лэй Тинцзе. Последняя набрала 2,5 очка из 3 в последний день и включилась в дележ первого места с Боднарук и Конеру.

В соответствии с положением Боднарук и Конеру, у которых оказались лучшие дополнительные показатели, разыграли первое место на тай-брейке. Две блиц-партии с контролем 3+2 не выявили победительницу: Конеру выиграла первую партию черными, Боднарук сравняла счет черными на заказ. Далее шахматистки продолжили играть с тем же контролем до первой победы. Третья партия тай-брейка завершилась вничью, а в четвертой Анастасия Боднарук выиграла черными и стала чемпионкой мира!

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате, — сказала ТАСС Боднарук. — Моя главная мысль была — полная концентрация на партии, Сейчас у меня очень эмоционально истощеное состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня».

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Новую чемпионку мира из России поздравил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Наши шахматисты продолжают завоевывать медали на самых главных мировых соревнованиях, — подчеркнул глава ФШР. — Анастасия Боднарук, в этом году ставшая чемпионкой страны по быстрым шахматам и затем в составе команды России победившая на турнире ШОС в Китае, сейчас блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин. Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звезд. Поздравляю Анастасию и всех российских любителей шахмат с таким прекрасным результатом! Желаю удачи нашим спортсменам на чемпионате мира по блицу!»

Отметим, что в топ-10 также финишировали Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина. Они заняли с 7 по 10 место.

Магнус Карлсен.
Фото FIDE

Сложный выбор

Анастасия Боднарук родилась в шахматной семье: ее отец, преподаватель математики по специальности, страстный поклонник игры на 64-х клетках, он обучил правилам не только Настю, но ее младших брата и сестру. Именно Боднарук-старший был первым тренером своей дочери, которая под руководством отца многократно становилась чемпионкой России среди девушек разных возрастов, чемпионкой и неоднократным призером чемпионатов Европы, призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниорок до 21 года.

В детстве Анастасия Боднарук два года занималась художественной гимнастикой, но потом сделала выбор в пользу шахмат. В это время в Москве возродилось шахматное отделение спортивного интерната, и Анастасия больше года занималась там под руководством Валерия Чехова и Сергея Архипова. Вскоре с Боднарук начал работать известный женский тренер Владимир Белов. Сотрудничество хоть и было непродолжительным, но принесло свои плоды — 15-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга поделила 2-3 места в Суперфинале страны, собравшем всех сильнейших; правда, по дополнительным показателям она осталась бронзовым призером.

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В родном городе Анастасия занималась сначала с Маратом Макаровым, а затем с Андреем Лукиным. Женский гроссмейстер с 2009-го, год спустя Боднарук выполнила все баллы мужского международного мастера. Участвовала в Олимпиаде 2010 года, играя за молодежную сборную страны. Серебряный призер студенческой Олимпиады 2013 года в составе сборной России, многократная обладательница Кубка России и победительница Высшей лиги чемпионата России.

2015 год ознаменовался новым подъемом в карьере талантливой спортсменки — Анастасия Боднарук заняла второе место в Суперфинале чемпионата России, а в составе сборной России выиграла командный чемпионат Европы. Анастасия из года в год отбирался в Суперфиналы чемпионатов России, в 2020-м выиграла очередной финал женского Кубка России. Были у Анастасии и прекрасные результаты в быстром контроле: в 2019 году она стала чемпионкой России по блицу, а в этом году ей покорился ЧР по рапиду. А теперь еще и ЧМ.

Магнус Карлсен.
Фото FIDE

Защита Магнуса

Открытый турнир стал бенефисом Магнуса Карлсена. Норвежец выиграл шесть партий из 13, в том числе обыграв своего главного преследователя Владимира Федосеева и чемпиона «Большой швейцарки» Видита Гуджрати. Перед последним туром Магнус единолично лидировал с 9,5 очками. У Федосеева было 9 очков. Чтобы обойти Карлсена, уроженцу Санкт-Петербурга нужно было обыгрывать в последнем туре Дмитрия Андрейкина и надеяться, что 16-й чемпион мира уступит в своей партии Прагнанандха. Магнус играл белыми, так что интрига была минимальная.

В итоге и Карлсен, и Федосеев сделали в последнем туре быстрые ничьи, зафиксировав тем самым окончательный итог соревнования по рапиду — Магнус защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Он не потерпел ни одного поражения и завоевал уже пятый титул по быстрым шахматам. Феноменальный показатель.

По 9 очков набрали Юй Янъи (Китай, по коэффициенту он занял 3 место), Видит Сантош (Индия), Володар Мурзин (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Даниил Дубов (Россия), Рамешбабу Прагнананда (Индия), Дмитрий Андрейкин, Александр Грищук (оба — Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Петр Свидлер (Россия), Фабиано Каруана (США) и Пархам Магсудлу (Иран). Среди участников, набравших по 8,5 очков — россияне Максим Матлаков, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

В пятницу 29 декабря в Самарканде стартуют чемпионаты мира по блицу.

Шахматы
Магнус Карлсен
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