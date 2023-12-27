Восьмилетний шахматист из России сотворил сенсацию на ЧМ-2023. Но его успехи не замечают на Западе

Юный Роман Шогджиев обыграл чемпиона Олимпиады.

В Самарканде стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу. Конечно, основное внимание приковано к лидерам рейтинга FIDE Магнусу Карлсену, Яну Непомнящему, Фабиано Каруане и другим. Но самое яркое событие стартового дня произошло не на первых столиках. Настоящую сенсацию сотворил восьмилетний российских шахматист Роман Шогджиев, который обыграл 28-летнего гроссмейстера Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Победа на 46-м ходу

Для участия в чемпионате мира нужно иметь рейтинг не ниже 2550 в одном из видов шахмат. Рейтинг Романа 2042, однако на турнире специальную квоту получил целый ряд молодых спортсменов, в том числе и россиянин. У Шогджиева 194 место по рейтингу из 202 участников.

У его оппонента в первом раунде Жахонгира Вахидова 93 позиция в этом списке и рейтинг 2527. При этом он является победителем Всемирной шахматной Олимпиады в составе своей сборной, чемпионом Узбекистана по рапиду и тренером лучшего шахматиста страны Нодирбека Абдусатторова, который на данный момент занимает 22 место в рейтинге FIDE.

К тому, что Вахидов на домашнем ЧМ проиграет восьмилетнему оппоненту, вообще не было предпосылок. Партия шла с перевесом гроссмейстера из Узбекистана и планомерно двигалась к победе Жахонгира. Однако Роман нанес сопернику разящий контрудар, заставив узбекского шахматиста сдаться на 46-м ходу.

Успехи Шогджиева в первый день на этом не закончились. Да, победа над Вахидовым осталась единственной, но Роман также сыграл вничью с гроссмейстерами Алексеем Дреевым из России и Гадиром Гусейновым из Азербайджана. Оба являются опытными и сильными шахматистами. Поражения на старте у мальчика тоже есть — в партиях против россиянина Дмитрия Бочарова и азербайджанца Рауфа Мамедова. Таким образом в первый день Роман набрал два очка из пяти возможных.

Магнус Карлсен. Фото FIDE

Мечтает выиграть у Карлсена

Роман Шогджиев родом из Калмыкии, но сейчас живет в Москве. Шахматам его научил отец Савр, когда мальчику было четыре года. Учил без мысли сделать из него чемпиона, а для общего умственного развития. Сам Шогджиев-старший к этому спорту не имеет отношения. Однако после того, как талант мальчика прорезался, выяснилось, что дедушка Романа был чемпионом Калмыкии.

Уже в пять лет Шохгджиев стал обыгрывать сверстников, попадая в статьи региональной прессы. На одном из московских турниров он получил похвалу от генерального директора ФИДЕ Эмиля Сутовского: «Роману Шохгдиеву — 6 лет. Какой-то невероятный талант из Элисты. Партию он проиграл, но запомните это имя. Думаю, через пару лет будет штурмовать мастерские высоты. Знание теории, постановка партии, профилактические ходы. Конечно, совсем ребенок, зевнув удар, расстроился. Конечно, хромает в эндшпиле. Но талант ярчайший. Роману и его тренерам — все карты в руки и попутного ветра».

В октябре этого года о нем уже заговорили в федеральных СМИ. Он стал победителем первенства мира среди мальчиков до восьми лет, которое проходило в Шарм-Эл-Шейхе. Причем сделал это досрочно за тур до конца турнира. По прилету в Москву его встретили с телекамерами. В своих первых видео-интервью паренек скромно говорил, что ему повезло, что соперник не заметил его зевок. В сюжетах про Романа также сообщалось, что он мечтает стать чемпионом мира и обыграть Магнуса Карлсена.

Роман Шогджиев. Фото ФШР

В погоне за рекордом

Победу Шохгджиева широко растиражировали российские новостные ленты, однако за рубежом успехи юного шахматиста остались незаметными. Например, в Аргентине сейчас пристально следят за свои вундеркиндом Фаустино Оро, которого ошибочно называют самым молодым участником чемпионата мира. Однако Фаустино не только на два года старше Романа, но и набрал на 0,5 очков меньше россиянина в первый день турнира. Он был сильнее одного международного мастера и сыграл вничью с одним гроссмейстером, уступив в трех других партиях.

Британские же СМИ до сих восхищаются восьмилетней девочкой Бодханой Сиванандан. Английская школьница наделала шуму на чемпионате Европы по рапиду и блицу, который проходил в Загребе в середине декабря. Бодхана обыграла одного международного мастера и одного гроссмейстера, заняв 73-е итоговое место. А среди женщин она вообще стала лучшей в блице, одолев в предпоследнем туре тренера женской сборной Англии Лорин Д'Коста. После турнира с девочкой встретился премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Тенденция, с которой юные шахматные таланты штурмуют новые высоты, говорит о том, что рекорд американского вундеркинда Абхиманью Мишра долго не простоит. В 2021 году Мишра превзошел достижение Сергея Карякина, став в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней самым юным гроссмейстером за всю историю. Карякин это звание получил в 12 лет 7 месяцев. У Романа Шогджиева теперь есть все шансы, чтобы вновь сделать этот рекорд российским.