Карлсен пятый раз в карьере выиграл чемпионат мира по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам-2023.

33-летний норвежец набрал 10 очков в 13 турах. Второе место занял Владимир Федосеев, выступающий за Словению (9,5 очка). Третья позиция у Юй Янъи из Китая (9).

Для Карлсена это пятая победа на чемпионатах мира по рапиду. До этого он выигрывал соревнования в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.