Боднарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российский гроссмейтер Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам-2023.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очков, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Боднарук является победительницей командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России, а также чемпионкой России по блицу (2019).