Непомнящий стал третьим в Сент-Луисе. Шахматная элита размялась перед ЧМ по быстрым шахматам

Очередной триумф Фабиано Каруана.

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана провел еще один впечатляющий турнир в этом году. В Сент-Луисе Фаби стал вторым в рапиде, уступив другому представителю США Рэю Робсону, а в блице одержал уверенную победу, которая позволила ему возглавить общий зачет. Напомним, что за последние 12 месяцев Каруана подтвердил титул чемпиона США, выиграл несколько этапов Grand Chess Tour (лидирует в так называемой FIDE Circuit), стал третьим на Кубке мира-2023, вошел в топ-10 на «Большой швейцарке» — 2023. Такой стабильностью может похвастаться разве что Магнус Карлсен, отказавшийся от участия в чемпионском цикле и играющий в свое удовольствие. Неплохо в Сент-Луисе выступил и Ян Непомнящий. В быстрые шахматы лучший шахматист России остановился на отметке 50%, а в блице смог попасть в призовую тройку.

Лучше быть везучим, чем хорошим

14 ноября в шахматной столице США Сент-Луисе начался финальный этап Grand Chess Tour-2023. C 21 ноября по 1 декабря 10 элитных гроссмейстеров сыграют основной турнир в классику. А начали Каруана, Непомнящий, Вашье-Лаграв и компания с турниров по рапиду и блицу.

Удивительно, но в быстрые шахматы победу одержал Рэй Робсон, имеющий девятый номер «посева» из 10. В первый день он смог переиграть черными Самуэля Севяна, а во второй — Алирезу Фируджу. В заключительный день уроженец Гуама (остров в Микронезии в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. — Прим. «СЭ») выиграл у Непомнящего, а в последнем туре уступил Уэсли Со. Это было единственное поражение Робсона, которое не повлияло на его лидерство. С результатом 5,5 из 9 он стал победителем турнира. На пол-очка отстали Каруана и Вашье-Лаграв (американец опередил француза по дополнительным показателям). Ян финишировал в большой группе с 4,5 очка.

Зато Рэй провалился в блице, а Непомнящий показал очень яркие шахматы. В семи стартовых турах Ян одержал шесть побед (Рэй, Вашье-Лаграв, Севян, Каруана, Ле Куанг Льем и Джеффри Шонг). Однако победный темп удержать не удалось. Далее последовали поражения от Фируджи, Аниша Гири и Каруана, а также пару обидных ничьих. Тем не менее за два тура до конца россиянин сохранял отличные шансы на победу не только в блице, но и в общем зачете.

Однако в партиях с Фируджей и Гири Непо набрал всего пол-очка, а его преследователи, наоборот, прибавили на финише. В итоге Каруана, Ле Куанг Льем и Ян набрали по 11 очков. В общем же зачете Непомнящий закончил турнир с 20 баллами.Это позволило ему разделить третье место с Ле Куанг Льем. У Вашье-Лаграва — 20,5 очка, у Каруана — 21. В социальных сетях второй номер мирового рейтинга написал о своей победе: «Лучше быть везучим, чем хорошим игроком».

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Неподъемная цифра

Несмотря на обидный финиш, радует, что Ян показал, что находится в хорошей форме перед чемпионатом мира по быстрым шахматам и блицу, который традиционно проходит в последних числах декабря. В этом году первенство примет Самарканд. Ходили слухи, что чемпионаты хотят перенести на январь 2024 года, чтобы не пересекаться с католическим Рождеством, но в итоге это осталось лишь на уровне идеи, хотя номинально чемпионаты мира начинаются аккурат после 25 декабря.

Хотя существует вероятность, что многие элитные гроссмейстеры не доедут до красивейшего города Узбекистана. Об этом в своем подкасте рассказал тот же Каруана.

«Самая большая проблема этого ЧМ — место его проведения. Я не имею ничего против Самарканда, это город с большой историей, который, насколько я знаю, славится своими коврами. Проблема в том, как туда попасть? Я посмотрел, и для американца, североамериканца или южноамериканца это ужасно сложно! Путь из Торонто в Самарканд займет 35 часов, и это невероятно дорого, билет экономкласса стоит более 4 тысяч долларов, что неподъемная цифра для большинства людей, которые не имеют шансов заработать там деньги и едут просто ради удовольствия. Чуть проще, если ты европеец, но понимают ли в ФИДЕ, что многие лучшие игроки мира родом с нашего континента и мы как бы изолированы от турнира, потому что добираться слишком сложно? Разница во времени с Сент-Луисом составляет 11 часов, и мне придется учесть это, если я не хочу спать за доской, я должен приехать туда по крайней мере за четыре дня до начала».

ЧМ пройдет с 26 по 30 декабря.

Grand Chess Tour

4-й этап

Сент-Луис, США

Общий зачет (после рапида и блица)

1. Фабиано Каруана (США) — 21

2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 20,5

3-4. Ян Непомнящий (Россия) — 20

3-4. Ле Куанг Льем (Вьетнам) — 20

5. Алиреза Фируджа (Франция) — 18

6-7. Уэсли Со (США) — 17

6-7. Рэй Робсон (США) — 17

8. Самуэль Севян (США) — 16,5

9. Аниш Гири (Нидерланды) — 16

10. Джеффри Шонг (США) — 13,5