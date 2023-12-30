С Непомнящего и Дубова сняли по пол-очка за демонстративную ничью. Это на пользу Карлсену?

Скандал в Самарканде.

Российским гроссмейстерам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову присудили по 0 очков за очную ничью на ЧМ по блицу в Самарканде, которая завершилась на 12-м ходу. Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что игроки заранее «расписали» ничейный результат. «На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», — приводит пресс-служба ФИДЕ заявление арбитра. Гроссмейстеры подали апелляцию. Сейчас проходит заседание этической комиссии, на котором присутствуют оба шахматиста.

Даниил Дубов. Фото fide.com

Протест или детство?

Партия между Дубовым и Непомнящим состоялась в 11-м туре и завершилась ничьей уже после 12-го хода. Оба входили в лидирующую группу и, видимо, не стали затягивать игру перед решающим соревновательным днем. Однако эта партия не понравилась главному арбитру турнира, который решил аннулировать ее исход. Оба лишились по пол-очка.

Гроссмейстеры сделали все ходы этой партии только конями и вернули их на начальные позиции на 12-м ходу. То есть все фигуры за 24 общих хода остались на своих местах. Видимо, поэтому на эту партию, в отличии от других коротких ничьих на этом ЧМ, обратили особое внимание.

«Партия Яна Непомнящего и Даниила Дубова — это что-то, что понять мне не суждено, — отметил бывший вице-президент ФШР, основатель Levitov Chess Илья Левитов. — Зачем такое делать на чемпионате мира?

У меня нет ответа. Может это протест против чего-то или просто детство в одном месте играет, не знаю. Главный арбитр поставил им нули за эту партию. Вот так. Красиво. Шутники подали апелляцию. Только сегодня Владимир Крамник [в эфире стрима] предупредил, что работа Апелляционного комитета иногда не сахар. Правда, вообще непонятно что делать с десятками других расписных партий в этом же турнире, оформленных чуть лучше».

Левитов заявил, что в каждом туре гроссмейстеры проводили за доской максимум по 10 минут игрового времени.

Если апелляция не будет удовлетворена, то оба лишатся лидерства перед заключительным днем ЧМ. Еще у ряда топ-гроссмейстеров, включая Карлсена, также будет по 9 баллов. Хотя вся борьба еще впереди: во второй день блицтурнира пройдет еще 9 туров.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Слова Яна

Отметим, что в рапид-турнире на ЧМ в Узбекистане Дубов вошел в топ-10, набрав 9 очков. Столько же у бронзового призера турнира Юй Янъи из Китая. По дополнительным показателям он обошел сразу 11 человек. Непомнящий же с 8 очками занял только 34-е место.

Зато запомнился громким высказыванием. В первый игровой день двукратному победителю турнира претендентов не понравилось, что у Магнус Карлсен получил особые привилегии в Самарканде.

«Уважаемые ФИДЕ и организаторы чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее других. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — задался вопросом участник двух матчей за шахматную корону.

Понять Яна можно. Да, Карлсен — уникум, но в таких турнирах, как чемпионат мира по рапиду и блицу с его очень жестким ритмом, собственная комната отдыха действительно является большим подспорьем. Очевидно, что организаторы турнира в Самарканде просто физически не могут предоставить такие комнаты всем многочисленным участникам (202 у мужчин и 117 у женщин), но это не значит, что надо разделять шахматистов по принципу «Карлсен и все остальные». Естественно, это не может не породить недовольство, особенно среди топ-гроссмейстеров.

Хотя в ФИДЕ считают иначе. «Думаю, определенные недовольства у участников есть, и они понятны, — заявил ТАСС глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович. — С другой стороны, с точки зрения Fair Play все под контролем, никаких проблем нет. Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры — нет. Магнус заходит в отдельное помещение, но и другие заходят в разные помещения. К Магнусу просто максимально пристальное внимание публики, и, когда он оказывается в открытом пространстве, среди зрителей, он даже не может настроиться перед туром. Все подходят именно к нему, а не к другим шахматистам. Поэтому его желание уединиться объяснимо».

Теперь новый скандал с Яном. Посмотрим, как на него отреагируют первые лица ФИДЕ. И удовлетворят ли апелляцию российских гроссмейстеров.