Директор ФШР о количестве россиян, сменивших спортивное гражданство: «Капля в море»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев оценил количество российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

«Прежде всего важно отметить, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому цифра 141 в этой пропорции выглядит каплей в море. Сравнения с другими видами спорта также кажутся мне не совсем уместными, поскольку нужно сравнивать количество профессиональных или зарегистрированных спортсменов, а статистика других федераций не публикуется», — цитирует Ткачева ТАСС.

Агентство со ссылкой на Forbes сообщает, что с момента введения санкций против российского спорта гражданство поменял 141 шахматист из 204 спортсменов.

Ранее гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России.

С 28 февраля 2022 года российские спортсмены по решению Международной шахматной федерации (FIDE) выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.