Федерация шахмат России попросила изменить место проведения чемпионата мира для незрячих

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что организация отправила письмо в Международную ассоциацию незрячих шахматистов (IBCA) с требованием перенести место проведения чемпионата мира для слепых и слабовидящих из Греции.

«Вчера мной было направлено письмо непосредственно в IBCA с требованием сменить место проведения соревнований. Естественно, применить меры дисциплинарного воздействия на [секретаря комиссии FIDE по делам инвалидов] Николаоса Колесиса, который непосредственно отказал нашим участникам», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Он отметил, что в начале 2023 года появились надежды на допуск российских незрячих шахматистов до участия в чемпионате мира.

«Нюанс в том, что эта организация — Международная ассоциация незрячих шахматистов — входит в Международную шахматную федерацию как аффилированный член. То есть FIDE особо не может оказать влияние на них. С нашей стороны взаимодействует Всероссийское общество слепых. Когда пришло время конкретных шагов, оформления виз и так далее, неожиданно получили ответ, что мы не можем гарантировать безопасность российских участников, боимся провокаций ваших шахматистов, хотя речь, напомню, о незрячих шахматистах», — сказал Ткачев.

27 июля пресс-служба ФШР сообщила, что IBCA заявила о невозможности участия россиян в чемпионате мира для слепых и слабовидящих, который начнется 8 октября в Греции.