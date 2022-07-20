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Сегодня, 14:49

Тренер Непомнящего заявил о готовности провести игры за шахматную корону против Лижэня в Китае

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в разговоре с «СЭ» рассказал о готовности российского спортсмена провести игры за шахматную корону против китайца Дин Лижэня на его родине.

— Если матч состоится в Китае, насколько будет тяжело в плане адаптации, изменения часового пояса, еды, может быть?
— У нас есть очень большой опыт проведения матчей с китайскими шахматистами. Все понимают, что там есть свой колорит в том же питании, климате, но тот опыт встреч, думаю, поможет нам выстроить правильную стратегию подготовки. Конечно, здесь важен каждый нюанс. Матч — это не только шахматная, но и всесторонняя подготовка. Думаю, мы проведем ее на очень высоком уровне.

Сегодня, 20 июля, Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Владимир Поткин
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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