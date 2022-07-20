Тренер Непомнящего шокирован отказом Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин отреагировал на отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону.

«Для меня было это было шокирующе. Карлсен — действующий шахматист, чемпион мира, все последние матчи свои выиграл, всегда отстаивал титул и в каждом турнире борется за победу. Здесь сложно проводить параллели с Фишером, тот все же тогда прекратил играть в шахматы. Но те заявления, которые Магнус делал на следующий день после матча за корону, не позволяли нам относиться к ним очень серьезно. Думаю, отказ произошел не из-за формата. Иначе бы он уже со своей командой обсуждал это еще в Дубае, как-то согласовывал бы с ФИДЕ и другими участниками. Наверное, здесь вопрос мотивации. Он сам не раз говорил, что матч за первенство мира — это колоссальное испытание. Это касается и подготовки всей команды. Нам остается только уважать решение чемпиона мира. Не исключаю, что в будущем у него еще возникнет аппетит к матчам и он вернется», — рассказал «СЭ» Поткин.

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.