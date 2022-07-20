В Российской шахматной федерации надеются провести хотя бы часть матча за шахматную корону в Москве

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов выразил надежду на то, что Россия сможет хотя бы частично принять матч за мировую шахматную корону.

Сегодня, 20 июля, стало известно, что норвежец Магнус Карлсен отказался от того, чтобы играть за титул с россиянином Яном Непомнящим. Согласно регламенту, вместо Карлсена в матче за мировую шахматную корону примет участие китаец Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

— Если матч будет в Китае, насколько он будет сложным для Яна?

— Это будет непросто. Поэтому хотелось бы, если будет матч, чтобы он прошел наполовину в Москве, наполовину в Китае. А лучше, чтобы 100 процентов — в Москве. Посмотрим, как закончится турнир претендентов среди женщин. Если наши девчонки нас порадуют и одна выйдет в финал, будет разыгрывать женскую корону, то у нас будет очень интересное соревнование в следующем году, когда российская шахматистка и российский шахматист будут претендовать на мировую шахматную корону как в женском, так и в мужском виде. Это будет, конечно, невероятно интересно. Тогда можно будет с китайской федерацией обсуждать, как мы проведем матч.

— Да, если учитывать, что Китай — относительно дружественная страна.

— Не относительно, а просто очень дружественная. И мы активно с китайской федерацией взаимодействуем. Например, у нас очень много совместных мероприятий проводятся. Очень надеемся в том числе на поддержку от них на выборах в Индии и на то, чтобы наши команды вернулись на чемпионат мира и на Олимпиаду.

Магнус Карлсен является обладателем титула чемпиона мира в 2013 году, с тех пор он 4 раза защитил чемпионство. Сегодня норвежец отказался от шахматной короны, которую должен был защищать в матче с Непомнящим.