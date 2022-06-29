Смагин назвал разумной стратегию игры шахматиста Непомнящего на турнире претендентов

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин назвал разумной стратегию игры Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«Все зависит от того, как сыграют его прямые конкуренты, — в первую очередь Каруана, — цитирует ТАСС Смагина. — Мне кажется, Ян проводит разумную стратегию, движется вперед к главному спортивному результату — первому месту. Собственно говоря, у него сейчас нет никакой необходимости рисковать и подвергать опасности свое устойчивое турнирное положение, в шахматах отрыв в очко — огромная дистанция, которую не так просто ликвидировать, я почти не сомневаюсь, что он займет первое место».

31-летний Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым в десятом туре турнира претендентов (0,5:0,5). Российский гроссмейстер набрал 7 очков и продолжает удерживать лидерство в турнирой таблице.

Турнир претендентов продлится до 5 июля. Его победитель проведет матч с действующим чемпионом мира Карлсеном за мировую шахматную корону.