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Сегодня, 14:07

Гроссмейстер Шипов считает отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим неокончательным

Алексей Еремин
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Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я ожидал, что это история будет длиться, потому что Магнус сейчас нужен Международной шахматной федерации (FIDE) больше, чем FIDE Магнусу, — цитирует ТАСС Шипова. — С учетом того что через несколько недель будут выборы президента FIDE, Магнусу нет смысла сейчас вести судьбоносные переговоры. Я думаю, он ждет окончательного формирования мирового шахматного правительства. Все по-настоящему серьезные решения будут после 10 августа, предлагаю всех нас подождать. Уверен, решение неокончательное».

Норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза. Согласно регламенту при отказе Карлсен от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.

Источник: https://tass.ru/sport/15263557
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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