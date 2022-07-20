Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:08

В Российской шахматной федерации отреагировали на отказ Карлсена от матча с Непомнящим

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отреагировал на решение норвежца Магнуса Карлсена отказаться от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

— Карлсен отказался играть. Непомнящий будет играть с Лиженем. Насколько это плохо, хорошо для шахмат? Или, в принципе, нормальный процесс?

— Мне тоже только что прислал ТАСС, что такое возможно. Насколько это официально — жду все-таки уведомление от ФИДЕ. Пока нет уведомления, мне сложно комментировать.

Сегодня, 20 июля, Карлсен объявил, что не заинтересован проводить еще один матч за звание чемпиона мира. Норвежец является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор Карлсен защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, при отказе Карлсена от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
1
1
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
«Перед уходом Федотов позвонил каждому игроку». Жоаозиньо — о бывшем и нынешних тренерах «Сочи» и задаче снова выиграть медали
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
Тренер Непомнящего заявил о готовности провести игры за шахматную корону против Лижэня в Китае
Тренер Непомнящего шокирован отказом Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону
Филатов рассказал, как отреагирует Непомнящий на отказ Карлсена
Филатов: «Юридически Карлсен может изменить свое решение, но, как правило, он всегда выполняет свои обещания»
Филатов: «Надеемся, что 7 августа проголосуют за представителя России Аркадия Дворковича»
Гроссмейстер Шипов заявил, что Карлсен может изменить свое решение по матчу с Непомнящим
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гроссмейстер Шипов считает отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим неокончательным

Филатов считает, что отказ Карлсена от матча за мировую корону с Непомнящим повысит интерес к шахматам
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости