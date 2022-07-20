В Российской шахматной федерации отреагировали на отказ Карлсена от матча с Непомнящим

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отреагировал на решение норвежца Магнуса Карлсена отказаться от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

— Карлсен отказался играть. Непомнящий будет играть с Лиженем. Насколько это плохо, хорошо для шахмат? Или, в принципе, нормальный процесс?

— Мне тоже только что прислал ТАСС, что такое возможно. Насколько это официально — жду все-таки уведомление от ФИДЕ. Пока нет уведомления, мне сложно комментировать.

Сегодня, 20 июля, Карлсен объявил, что не заинтересован проводить еще один матч за звание чемпиона мира. Норвежец является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор Карлсен защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, при отказе Карлсена от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.