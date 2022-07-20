Карякин назвал нелогичным решение Карлсена отказаться от матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Отношусь к такому решению отрицательно. В шахматах велика роль чемпиона мира. Мы привыкли, что чемпион мира защищает свой титул. Так было всегда. Был только один прецедент, когда Фишер стал чемпионом мира. Но он тогда ушел из шахмат. А оставаться в шахматах и отказываться от борьбы за корону — нелогично. Все мы понимаем, что Магнус — сильнейший шахматист мира. Весь цикл теряет легитимность. Здесь дело не в личности. Думаю, что Ян — последний шахматист, с кем Магнус хотел бы играть. Два года готовиться к одному человеку очень сложно. Здесь проблема в том, что он отыграл пять матчей на первенстве мира. Силы людей небезграничны. Но нам как болельщикам хочется, чтобы во всех видах спорта выступали сильнейшие спортсмены», — сказал Карякин «СЭ».

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.