Тренер Непомнящего объяснил, за счет чего россиянин обошел Каруана и Лижэня

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, в интервью «СЭ» отметил, что конкуренты россиянина не выдержали его темп на турнире претендентов-2022.

«Да, в силу неопределенности борьба за второе место есть, — отметил «СЭ» Владимир Поткин. — Но видно, что не все выдерживают тот высокий темп, который задал Ян. Даже самые опытные участники турнира претендентов — Фабиано Каруана и Дин Лижэнь — его не выдержали. Дин неудачно играл в первом круге, Фабиано во втором. Плюс они проводили затяжные партии. Как друг с другом, так с дебютантами турнира. Ян же идеально распределил силы, сыграл без спадов.

Последний тур с Дудой? Спортивная задача выполнена, первое место завоевано с приличным отрывом. Такой результат всегда придает много радости и дополнительной мотивации. Хочется завершить турнир на мажорной ноте. Порадовав себя и болельщиков. Чтобы его выдающийся результат остался в истории турнира претендентов. Поставив красивую финальную точку и набрать максимальное количество очков».

Победитель турнира получит 48 тысяч евро. За второе место — 36 тысяч, за третье — 24 тысячи.