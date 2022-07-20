Филатов: «Надеемся, что 7 августа проголосуют за представителя России Аркадия Дворковича»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, как российский гроссмейстер отнесся к отказу норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Он также рассказал о предстоящих выборах главы ФИДЕ.

— Сергею Карякину сейчас не особенно обидно, когда Магнус Карлсон тем более не будет с ним играть ?

— То, как поступили по отношению к Сергею Карякину, крайне несправедливо. И не только Сергею, но и мне лично обидно за то, что есть такая большая несправедливость. Мы сегодня как раз обсуждали с коллегами этот вопрос и как мы будем решать эту несправедливость фундаментальным образом. На конгрессе ФИДЕ поставили вопрос о снятии рестрикций в принципе, что спорт вне политики. И чтобы 190 стран проголосовали за то, чтобы вернуть наши национальные команды на чемпионаты мира. Надеемся, что 7 августа проголосуют за представителя России Аркадия Дворковича. Там работает большой штаб, команда. Это все будет в Индии. Поэтому мы надеемся радовать 7 и 8 августа любителей шахмат такими хорошими новостями. Команда работает, будем держать за них кулаки.

Выборы пройдут 7 августа в индийском Ченнаи.

Дворкович занимает этот пост с 2018 года. На прошлых выборах в Батуми россиянину противостояли многолетний вице-президент Международной шахматной федерации грек Георгиос Макропулос и титулованный британский гроссмейстер Найджел Шорт.