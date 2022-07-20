Гроссмейстер Шипов заявил, что Карлсен может изменить свое решение по матчу с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Мне кажется, в нынешней ситуации Магнус просто тянет время. Он хочет дождаться выборов президента ФИДЕ, которые состоятся через 2 недели в Чиннаи. Очень может быть, что те люди, с которыми он разговаривает сейчас, после 10 августа не будут иметь никакой власти. Тогда уже он будет принимать окончательное решение. Вообще Карлсену международная федерация не очень-то нужна. Его положение таково, что он действительно может диктовать свои условия и без его участия матч за первенство мира, откровенно говоря, будет выглядеть очень слабо. И спонсоры от этого матча отвернутся, это будет крайне негативное развитие событий. Все будут прекрасно понимать, что Магнус остается сильнейшим шахматистом мира, а у новоиспеченного чемпиона, будь то у Яна или Дин Лижэня, не будет такого авторитета. Поэтому Магнуса будут упрашивать до последнего, это будут делать уже новые люди после выборов. Надеюсь, Дворкович останется президентом, но его окружение кардинально поменяется. Сейчас уважение к международной федерации, мягко говоря, плачевное, есть внутренние конфликты и раздоры, в том числе на политической почве. Так что здесь надо только подождать», — сказал Шипов «СЭ».

Также гроссмейстер предположил, сможет ли ФИДЕ заново заявить Карлсена на матч за шахматную корону.

«Мне кажется, через 2 недели все перерешат. Это просто исходя из практических соображений и шахматной истории. Мы сейчас новую смуту хотим получить что ли? Помним 90-е годы, когда Каспаров с Шортом отошли в сторону. Но Каспаров остался гегемоном шахматного мира, ситуация была абсолютно ненормальная. Только спустя 10-12 лет удалось устаканить это, привести всех шахматистов к единому знаменателю. Повторять ту историю ни в коем случае нельзя. С другой стороны, я понимаю Дворковича и тех, кто рядом с ним. Так явно поддаваться диктату чемпиона мира не позволяет ни гордость, ни законы, ни все остальные соображения. Видимо, эта ситуация сейчас неразрешима, только 10 августа можно будет приступить к решению проблемы», — добавил Шипов.

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.