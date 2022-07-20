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Филатов: «Юридически Карлсен может изменить свое решение, но, как правило, он всегда выполняет свои обещания»

В Российской шахматной федерации считают, что Карлсен не изменит своего решения об отказе играть с Непомнящим
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов считает, что норвежец Магнус Карлсен не изменит свое решение об отказе от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

— Если Карлсен вернется в игру перед самым турниром за шахматную корону и скажет: «Я передумал, потому что это решение явно необдуманное»? Или, на ваш взгляд, оно обдуманное?

— Насколько я знаю Магнуса Карлсена, его слово имеет значение. Если он так сказал, значит, так и будет. В юридическом смысле есть такой момент, что он должен подписать отказ от матча и тогда юридически он не может вернуться. Но, как правило, если он так сказал, он всегда выполняет свои обещания.

Сегодня, 20 июля Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.

Карлсен является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор шахматист защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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