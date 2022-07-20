Филатов: «Юридически Карлсен может изменить свое решение, но, как правило, он всегда выполняет свои обещания»
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов считает, что норвежец Магнус Карлсен не изменит свое решение об отказе от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
— Если Карлсен вернется в игру перед самым турниром за шахматную корону и скажет: «Я передумал, потому что это решение явно необдуманное»? Или, на ваш взгляд, оно обдуманное?
— Насколько я знаю Магнуса Карлсена, его слово имеет значение. Если он так сказал, значит, так и будет. В юридическом смысле есть такой момент, что он должен подписать отказ от матча и тогда юридически он не может вернуться. Но, как правило, если он так сказал, он всегда выполняет свои обещания.
Сегодня, 20 июля Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.
Карлсен является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор шахматист защитил титул 4 раза.
Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.