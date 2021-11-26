Непомнящий: «Я был знаком с идеей, выбранной Карлсеном, но для победы нужно было ставить проблемы»
26 ноября, 23:50
Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью в первой партии за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
«Чувствую себя ровно так, как человек, сыгравший вничью белым цветом, — приводит слова шахматиста «Российская газета». — Партия была хорошая, рабочая. Но, конечно, хочется большего. Я был знаком с идеей, выбранной моим соперником. Но мало быть знакомым, нужно еще и ставить проблемы».
Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.
Дополнительная информация:
https://sportrg.ru/2021/11/26/ian-nepomniashij-nichi-malo-hochetsia-bolshego.html
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