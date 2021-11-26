Непомнящий: «Я был знаком с идеей, выбранной Карлсеном, но для победы нужно было ставить проблемы»

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью в первой партии за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Чувствую себя ровно так, как человек, сыгравший вничью белым цветом, — приводит слова шахматиста «Российская газета». — Партия была хорошая, рабочая. Но, конечно, хочется большего. Я был знаком с идеей, выбранной моим соперником. Но мало быть знакомым, нужно еще и ставить проблемы».