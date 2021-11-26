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Непомнящий: «Я был знаком с идеей, выбранной Карлсеном, но для победы нужно было ставить проблемы»

26 ноября, 23:50
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью в первой партии за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Чувствую себя ровно так, как человек, сыгравший вничью белым цветом, — приводит слова шахматиста «Российская газета». — Партия была хорошая, рабочая. Но, конечно, хочется большего. Я был знаком с идеей, выбранной моим соперником. Но мало быть знакомым, нужно еще и ставить проблемы».

Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.

Дополнительная информация:

https://sportrg.ru/2021/11/26/ian-nepomniashij-nichi-malo-hochetsia-bolshego.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры