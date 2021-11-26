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Карлсен заявил, что ничья черными в первой партии с Непомнящим его устраивает

26 ноября, 23:41
Магнус Карлсен. Фото AFP
Магнус Карлсен. Фото AFP
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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о ничье в первой партии матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего (0,5:0,5).

«Я несколько волновался, не хотел переоценить позицию. Но интуитивно почувствовал, что делаю все правильно. Я доволен выбранным планом отказаться от преимущества двух слонов и отыграть пешку. Ничья за черных меня устраивает», — приводит слова Карлсена «Российская газета».

Также Карлсен ответил на вопрос о том, ждет ли он изменений в игровом стиле оппонента.

«Я не ожидаю, я знаю это. Я увидел это еще на турнире претендентов», — добавил норвежец.

Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.

Дополнительная информация:

https://sportrg.ru/2021/11/26/ian-nepomniashij-nichi-malo-hochetsia-bolshego.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры