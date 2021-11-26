Карлсен заявил, что ничья черными в первой партии с Непомнящим его устраивает
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о ничье в первой партии матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего (0,5:0,5).
«Я несколько волновался, не хотел переоценить позицию. Но интуитивно почувствовал, что делаю все правильно. Я доволен выбранным планом отказаться от преимущества двух слонов и отыграть пешку. Ничья за черных меня устраивает», — приводит слова Карлсена «Российская газета».
Также Карлсен ответил на вопрос о том, ждет ли он изменений в игровом стиле оппонента.
«Я не ожидаю, я знаю это. Я увидел это еще на турнире претендентов», — добавил норвежец.
Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.
Дополнительная информация:
https://sportrg.ru/2021/11/26/ian-nepomniashij-nichi-malo-hochetsia-bolshego.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю