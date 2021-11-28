Непомнящий: «Шахматисты не допускают ошибок в матче за звание чемпиона мира»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвел итоги третьей партии за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

«Ничейный счет после трех партий говорит о том, что шахматисты не допускают ошибок. Шахматы становятся все более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счете на таком уровне, нужна ошибка одного из участников. Это говорит, видимо, об уровне подготовки и цене ошибки», — сказал Непомнящий ТАСС.

Все три партии завершились мирным исходом. Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.