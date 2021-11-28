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Непомнящий: «Шахматисты не допускают ошибок в матче за звание чемпиона мира»

19:46
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвел итоги третьей партии за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

«Ничейный счет после трех партий говорит о том, что шахматисты не допускают ошибок. Шахматы становятся все более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счете на таком уровне, нужна ошибка одного из участников. Это говорит, видимо, об уровне подготовки и цене ошибки», — сказал Непомнящий ТАСС.

Все три партии завершились мирным исходом. Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры