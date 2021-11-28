Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону.

После третьей партии счет в матче остался равный — 1,5:1,5. Теперь шахматистов ждет день отдыха.

Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.