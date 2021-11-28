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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии за шахматную корону

18:20
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен. Фото AFP
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в третьей партии матча за мировую шахматную корону.

После третьей партии счет в матче остался равный — 1,5:1,5. Теперь шахматистов ждет день отдыха.

Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры