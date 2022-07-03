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Сегодня, 18:51

Карлсен ответил на вопрос о предстоящем матче против Непомнящего за шахматную корону

Иван Шитик
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Чемпион мира Магнус Карлсен прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов.

Норвежец отметил, что пока не принял решения относительно участия в матче за мировую шахматную корону.

«Посмотрим», — ответил на вопрос Карлсен, которого цитирует в Twitter журналист Олимпиу ди Луппи.

Непомнящий набрал 9 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до окончания соревнований. В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин должен сыграть с Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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