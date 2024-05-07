Непомнящий и Карлсен сыграют в одной команде на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и бывший чемпион мира Магнус Карлсен сыграют вместе на командном чемпионате мира по рапиду и блицу.

Турнир пройдет с 1 по 6 августа в Астане (Казахстан). Общий призовой фонд составит 350 тысяч долларов.

Как сообщает Международная шахматная федерация, норвежец подтвердил свое участие на первенстве.

Ранее немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн сообщил, что в его команду войдут Карлсен, Непомнящий, казахстанец Нодирбек Абдусатторов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, россиянка Александра Костенюк, китаянка Хоу Ифань, индиец Рамешбабу Прагнанандха и немец Винсент Каймер.