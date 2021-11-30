Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию пятой партии
20:10
В среду, 1 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет пятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Первые четыре партии между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии: 2,0 — 2,0. Россиянин сыграет белыми фигурами.
Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ. Начало — в 15.30 (мск).
Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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