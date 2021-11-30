Непомнящий удовлетворен результатом четвертой партии матча за шахматную корону
19:27
Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном (0,5:0,5).
«Удовлетворительный результат, учитывая все обстоятельства, — приводит слова шахматиста ТАСС. — Ничья получилась практически с дебюта. Довольно частая ситуация в современных шахматах. Каждая игра идет настолько, насколько позволяет соперник. И сегодняшняя партия, частично, тому подтверждение».
Во вторник, 30 ноября, россиянин черными фигурами сыграл вничью с норвежцем. Счет по итогу четырех встреч равный — 2:2.
Пятая партия состоится в среду, 1 декабря. Начало — в 15:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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