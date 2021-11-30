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Непомнящий удовлетворен результатом четвертой партии матча за шахматную корону

19:27
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью в четвертой партии матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном (0,5:0,5).

«Удовлетворительный результат, учитывая все обстоятельства, — приводит слова шахматиста ТАСС. — Ничья получилась практически с дебюта. Довольно частая ситуация в современных шахматах. Каждая игра идет настолько, насколько позволяет соперник. И сегодняшняя партия, частично, тому подтверждение».

Во вторник, 30 ноября, россиянин черными фигурами сыграл вничью с норвежцем. Счет по итогу четырех встреч равный — 2:2.

Пятая партия состоится в среду, 1 декабря. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13071671

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры