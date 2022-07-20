Дворкович поделился мнением по поводу отказа Карлсена от матча с Непомнящим

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о своем отношении к отказу норвежца Магнуса Карлсена от встречи с россиянином Яном Непомнящим.

«К решению Магнуса отношусь с уважением. Он предупреждал о нем заранее, поэтому не удивил», — сказал Дворкович «СЭ».

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.