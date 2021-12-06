Шипов: «Шансы Непомнящего выиграть матч за звание чемпиона мира по шахматам минимальны»

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался по поводу противостояния Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего за мировую корону.

5 декабря Непомнящий черными фигурами уступил Карлсену в восьмой партии.

«Совершенно очевидно, что Магнусу [Карлсену] нет никакого смысла сильно рисковать, он не будет возражать против ничейного исхода в отдельно взятых партиях, но может немного подавить, играя белыми. Все сейчас зависит от Яна, сможет ли он себя перетряхнуть, отодвинуть от себя негативное прошлое. Ему нужно начать новый матч, который будет состоять всего лишь из шести партий, в которых нужно добиться успеха, не думая о счете, но еще раз повторяю: все карты на руках у Магнуса. Шансы на победу Яна минимальны», — цитирует Шипова ТАСС.

Турнир проходит в Дубае и состоит из 14 партий. На данный момент счет — 5:3 в пользу норвежца.